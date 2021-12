En 5 años, Fiscalía no acaba de integrar expediente de denuncia de jubilados

Ya han pasado alrededor de cinco años y la denuncia que interpusieron los jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por el saqueo a la reserva técnica sigue sin ofrecer resultados.En entrevista el presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de la zona Orizaba-Córdoba, Jesús Arenzano Mendoza, destacó que tienen conocimiento de que aún se sigue integrando la carpeta de investigación."Aún no se termina la carpeta de investigación. Esta denuncia la interpusimos en 2016, entonces ya son cinco años y la carpeta todavía no la han acabado de integrar esto es imposible".De igual forma dijo que esta denuncia ha sido confundida con otra denuncia por la agresión sufrida a manos de la Policía Estatal contra los pensionados que exigían el pago de su dinero, cuando Flavino Ríos Alvarado fue gobernador interino."Aún está ahí, la Fiscalía no ha respondido como tendría que haberlo hecho, por ello podemos decir que todavía no hay justicia, empezaron la carpeta y ahí está. Tenemos ese faltante en materia de justicia".Recordó que en su momento el consejo del IPE aprobó la salida de recursos económicos de esta reserva técnica, durante los gobiernos de Miguel qAlemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.