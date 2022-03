En abril, se resentirá golpe por alza en combustibles: CANACAR

Al incrementarse de manera alarmante los precios de los combustibles a nivel internacional, habrá un impacto en la economía de México por lo que los empresarios tendrán que absorber algunos gastos para contener el golpe, previó el consejero nacional de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANACAR), Enrique Rustrián Portilla.Por ello, exhortó a los empresarios y al Gobierno federal evitar que se use de pretexto el alza en las gasolinas para incrementar los precios de los productos de la canasta básica ya que afectará a toda la población en cascada."Estamos viendo como de manera alarmante se está registrando un incremento muy fuerte en los combustibles y eso ya está afectando no solo a nosotros sino a todos los sectores".Consideró que abril será un mes bastante complicado por la inflación al ser difícil de controlar y el panorama no es nada alentador pues si hay impacto por la guerra entre Ucrania y Rusia."El impacto del alza en los hidrocarburos se reflejará dentro de un mes, esa es la realidad, por eso debemos de trabajar todos para hacer frente al problema y que no impacte tanto" dijo finalmente.