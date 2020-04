En Aduanas del SAT es común la corrupción y es muy fácil corromperse: Ricardo Ahued

Ricardo Ahued reveló que a su paso como Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró que dentro de la institución es común la corrupción, y donde, aseguró, es muy fácil corromperse.



Tras la reunión que tuvo esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el senador por MORENA agradeció el reconocimiento que hizo el mandatario en conferencia de prensa y aseguró que dentro de sus convicciones es no traicionar al Presidente, practicar la legalidad, transparencia y abatir la corrupción.



“Encontré gente valiosa y también encontramos, desde luego, prácticas que son nocivas donde es muy común la corrupción, en donde es muy fácil corromperse. Quiero decirle que se hicieron más de 24 movimientos en las aduanas de México en tranquilidad, sin ninguna situación de riesgo”.



Rechazó que al frente de Aduanas se sintiera amenazado porque “todo quien está en la función pública la propia amenaza es la de su propio comportamiento, el que en aduanas y en la función pública y en los cargos públicos se hizo lo correcto, no hay temor de amenazas porque no se están tocando intereses del Estado, ni fallándole al pueblo, ni incumpliendo con la ley, ni con la regla”.



- ¿Cómo tomó el presidente con su renuncia?



- Tranquilo, además muy agradecido, yo estoy muy honrado con las palabras que dijo en la mañana de un servidor, que el Presidente de la República te considere honorable, honesto y buena persona es suficiente para comprometerse más con el país, y desde luego demostrarlo así en la realidad. Yo lo he hecho en el transcurso de mi vida, lo tengo como convicción, pero para no traicionar al Presidente, y es un principio que me educaron mis padres, por eso práctico ese asunto de la legalidad, la transparencia y abatir la corrupción.



Manifestó que la relación con Raquel Buenrostro, titular del SAT queda en términos de respeto, institucional, profesional y cordial, y será ella, junto con Ejecutivo federal quienes designen a su sucesor.



Ricardo Ahued aseguró que su salida de Aduanas no entorpecerá la llegada de insumos y equipo médico para atender la emergencia sanitaria del coronavirus Covid-19.



Indicó que su salida al frente de Aduanas será efectiva a partir del 30 de abril, porque se pone a disposición del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal “para seguir trabajando y hacer propuestas legislativas que ayuden a la mejora de la transparencia tanto en el comercio exterior como en el sistema aduanero, tenemos mucha tarea que hacer”.