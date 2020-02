En Álamo, personal de SEV y Delegada de SNTE confabulan contra Directora

Buen día, quiero hacer pública una denuncia de nepotismo y corrupción.



Yo entré a laborar en el año 2013 con la categoría Maestro de Primaria Foráneo, posteriormente presente un examen de promoción y se me asignó una escuela como Directora, la primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” con clave 20DPR3858 en la zona escolar 033, en el sector educativo 22, en el municipio de Álamo.



En el corrimiento interno que realiza el Sindicato, nadie quiso dicha escuela, puesto que el Director de la comunidad no se movió porque él ahí tiene su residencia, su parcela, etcétera.



Desde que llegue a la primer reunión de directores, el Supervisor dijo que era la última vez que un prelado afectaba los intereses de la Delegación puesto que había compañeros con mayor experiencia para ubicarlos en dicho cargo. Las maestras de la escuela, la mayoría con más de 30 años de servicio, no me veían con buenos ojos, sin embargo, seguí trabajando desde que llegue en febrero hasta el receso escolar acontecido en julio.



Al regresar a finales de agosto a la escuela, me percaté que había malestar entre algunos de los padres de familia, algunos me comentaron que las maestras andaban pidiendo el apoyo, casa por casa, para solicitar mi remoción, porque había otro compañero maestro, que era una mejor opción para dirigir la escuela y no era otro que Enríque Rodríguez Morelos, esposo de la Delegada de Trabajos y Conflictos de la delegación sindical.



Cuando le pregunté a las maestras, me dijeron que yo no tengo experiencia y que el maestro es mejor haciendo labores de Dirección, sin embargo, todo fue de palabra y no tenía pruebas que sustentaran las acusaciones, más que las palabras de los padres de familia y lo que me dijeron las maestras.



En septiembre, se metieron 3 documentos en mi contra, uno de los maestros, donde sólo firmaba la mitad del personal, otro de los padres, donde firmaba 34 de los 140 que había en la institución y una queja de una madre de familia que interpuso en la CNDH, por discriminación. Con esos documentos fui retirada de la escuela.



Cabe mencionar que el Acta de Hechos no se me entregó desde lo acontecido en septiembre del 2019, se me entregó hasta el mes de enero del 2020.



Posteriormente, en el proceso administrativo no hubo pruebas ni ratificación de la acusación. Ya que la opción era retirarme del plantel, la SEV ordena la reinstalación pero en lugar de eso, me encontré a las maestras, a las madres quejosas y a la prensa ya informados de la reinstalación, a pesar de haber un documento con sellos oficiales donde, si después de un estudio me ratifican o me remueven, las partes quedan de acuerdo, no se respetó el documento y aun así yo sí acepté el proceso administrativo.



En el modulo de quejas instalado en la Secretaría, hay un licenciado de nombre Artemio, desconozco sus apellidos, siempre defiende al Jefe de Sector y aunque le solicité la notificación a mi proceso, se han negado a darme los documentos con lo que se maneja el Jefe de Sector; ellos me expidieron un documento pero habla sobre reinstalación y resguardo pero resulta ambiguo y yo quisiera que me dieran un resolutivo.



Las maestra Marisela Castillo Castillo, docente y además secretaria de Trabajos y Conflictos de la SNTE 32 de la Delegación D-1-51, convocó a una reunión de padres de familia para informar que las docentes no están dispuestas a aceptarme y donde ellas le informan al Supervisor, Jefe de Sector y Secretario General que si yo regreso, ellas se ponen a sí mismas en resguardo de la supervisión, creando pánico y miedo de que la escuela se quede sin maestros pero ellas no tienen esa facultad, sólo la SEV.



Si ellas hicieran eso, sería abandono de trabajo, asimismo, en un audio sin censura se escucha la voz de Guadalupe Argüelles Ramírez, madre de familia y hermana del dirigente estatal del Barzón, el político Esteban Arguelles Ramírez, donde comenta que yo he hablado con amigos en común y les he dicho que cuando regrese voy a tomar represalias contra los hijos de los padres de familia por haberme metido en un conflicto, mientras otra recaba firmas.



Informé a mi Supervisión de los hechos acontecidos pero en lugar de ello, quitaron de su lugar la libreta de entradas y salidas con las que yo compruebo mi asistencia a la Supervisión Escolar.



Cuando hablé con el Supervisor, me dijo que eran ordenes del Sector, puesto que aunque yo asistía, el Jefe había dejado claro que perdía el resguardo de la SEV, de la Supervisión y del Sector. No comprendo con qué facultades lo hace, puesto que él no es autónomo, es un empleado al igual que yo, entonces sospecho que van a intentar acusarme de abandono de trabajo para que tenga efectos de cese inmediato.



Tengo miedo de perder mi empleo, lo que ellos quieren es la clave de Director, el lugar en la ciudad y mi Sindicato al estar en conflicto de intereses, puesto que una de las delegadas de Trabajos y Conflictos está implicada, hacen caso omiso a mis peticiones.



Por otro lado, la SEV le ha faltado pericia para instruir a su Jefe de Sector No. 22, Eligio López Hernández, al Supervisor Escolar de la zona 033 Celestino Martínez Hernández, PORQUE SOY INOCENTE, ME FABRICARON UN CARGO PARA QUITARME MI PUESTO DE TRABAJO. AHORA NO ME DEJAN FIRMAR ASISTENCIA EN VENGANZA A QUE YO ME DEFENDÍ EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ.



El 21 de febrero, ellos mandaron un grupo de gente a Xalapa, con una nueva queja, con más firmas, esto gracias a la reunión que convocó una de las representantes del sindicato.



Atentamente,



M. I. F. M.