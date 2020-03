En Alcaldías de región Mendoza, ya mandaron a casa a personal en riesgo por virus

Un promedio de 34 trabajadores mayores de 60 años de edad, al servicio de los ayuntamientos de Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco y Huiloapan, iniciaron un periodo de descanso, como medida preventiva al Coronavirus Covid-19.



La medida preventiva, aprobada por los Cabildos respectivos, se da, al conocerse que la propagación del virus afecta con mayor intensidad a personas de la tercera edad y niños menores de seis años, pero también a las personas de cualquier edad que padecen enfermedades crónicas degenerativas.



La medida, de acuerdo con las autoridades es preventiva y no afectará a la economía de estas personas, por lo cual las actividades laborales serán cubiertas por otros empleados quienes trabajarán en guardias para no desatender servicios municipales.



Sin embargo, explica el médico José Barojas, la medida se debe aplicar en todas las esferas de producción, como son comercios y empresas de atención al cliente. En grandes almacenes, los adultos mayores fueron enviados a su hogar desde el pasado fin de semana.



No obstante, se desconoce cuantos empleados municipales más enfermos de diabetes, hipertensión arterial o asma se sumarán al retiro preventivo, pues en los Ayuntamientos de Orizaba e Ixtaczoquitlán, los policías preventivos considerados adultos mayores también serán retirados a partir de esta semana.



Pese a que el número de casos de Covid-19 en Veracruz no han aumentado, y hasta las primeras horas de este lunes se mantienen en siete casos, no se descarta la posibilidad de que en el transcurso de la semana pudieran incrementar y con ello pasar a la fase dos.