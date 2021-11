En alerta, Martínez de la Torre, Misantla y San Rafael por crecida de ríos y arroyos

Autoridades de Protección Civil de los municipios de Martínez de la Torre, Misantla y San Rafael se encuentran en estado de alerta ante las fuertes lluvias que en las últimas horas ha provocado el Frente Frío 10.Durante la noche de este lunes y la madrugada de hoy martes se ha mantenido un monitoreo de ríos y arroyos de respuesta rápida; además, se recomendó a la población estar atenta a la comunicación oficial y prepararse para desalojar sus viviendas en caso de ser necesario.Alberto García Guzmán, director de Protección Civil de Martínez de la Torre, dio a conocer que la intensa lluvia provocó el arrastre de basura que azolvó atarjeas y alcantarillas, ocasionando anegación en calles y avenidas de la cabecera municipal y en viviendas de las comunidades La Piedrilla, La Unión Paso Largo y Felipe Carrillo Puerto.Dijo que en caso de ser necesario, se habilitarán refugios temporales, “estamos realizando monitoreo en los caños y arroyos de respuesta rápida para un posible alertamiento en caso de ser necesario pero hasta el momento sólo tenemos situaciones de cuestión fluvial y drenajes. No hay ningún reporte de falta eléctrica, ni árboles caídos”.Añadió que se prevé continúen las lluvias, por lo que hay que seguir extremando precauciones en las próximas horas, por lo que se continuará con el monitoreo de las localidades más vulnerables a inundación y se mantendrá comunicación con las brigadas comunitarias de cada localidad y sus Agentes Municipales.En San Rafael se mantiene un monitoreo constante del río Bobos que presenta un incremento de un metro sobre su nivel normal, sobre todo porque también se ha reportado lluvia importante en la zona de la Sierra y es probable que haya escurrimientos hacia la parte baja.Protección Civil informó a la población que se prevé que las lluvias continúen durante esta mañana, por lo que debemos de estar atentos y preparados para evacuar nuestros domicilios en caso necesario.Se pidió a los habitantes del municipio estar atentos a los comunicados oficiales, evitar difundir cadenas e informes que carezcan de certeza, tener preparados documentos importantes, medicamentos, ropa y demás artículos que sean necesarios en caso de que haya que evacuar las viviendas.Protección Civil de Misantla informó que el río Bobos no representa peligro, por lo que no se considera necesario trasladar a los albergues a las personas que están en zona de riesgo.Recomendó evitar transitar por la carretera Misantla-Martínez de la Torre, ya que hay un hundimiento de carretera a la altura de la comunidad de Santa Cruz Hidalgo.Además, tener preparados documentos importantes y oficiales, así como medicamentos, ropa y demás artículos, en caso de ser necesario.