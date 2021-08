En Alvarado extienden otra semana medidas extraordinarias por tercera ola

El Ayuntamiento de Alvarado extendió hasta el domingo 22 de este mes de agosto la “Primera semana de medidas extraordinarias contra tercera ola COVID-19”, que oficialmente concluye este lunes.



Entre las medidas preventivas que continuarán vigentes durante esta semana está la de evitar usar, entre los varones, barba, bigote y corbata y para la población en general, evitar el uso de joyería.



Además, a parte del uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y usar gel antibacterial; a los usuarios del transporte público de taxi o privado, se recomienda privilegiar el pago exacto por el servicio para que no haya circulación de billetes y/o monedas; o de ser posible realizarlo a través de medios electrónicos; y se recomienda durante el trayecto no hablar, gritar, cantar ni ingerir alimentos.



Debido a que el municipio se encuentra en luz roja, también continuarán cerrados centros comerciales, iglesias, panteones, bares, centros nocturnos, cines, gimnasios, albercas y espacios públicos, principalmente.



Los hoteles y restaurantes mantendrán una ocupación del 30 por ciento.



En del transporte público, en la modalidad de taxi, sólo podrán abordar tres pasajeros que sólo deben ocupar el asiento trasero de la unidad, ya que el lugar del copiloto tiene que estar libre.



Para el pago/cobro por el servicio, el conductor tiene que usar guantes desechables y no podrá usar el aire acondicionado, por lo que la unidad debe circular con los cristales de las ventanillas abiertas.



Además, deberá limpiar constantemente la unidad con agua clorada y desinfectarla cada tres días.



En el servicio urbano, la capacidad de ocupación es del 50 por ciento y sólo se podrán utilizar los asientos de las ventanillas y se tienen que marcar los asientos que no se pueden ocupar; además, las unidades deben estar ventiladas.



Así también, se pide a la población usar cubrebocas y de preferencia no salir de sus domicilios, en caso de ser estrictamente necesario, que lo hago una sola persona y evitar el saludo de manos, besos y abrazos, además de abstenerse de tocarse cara, nariz y ojos.