En Amatlán alistan acciones contra proyecto que pretende extraer agua del río Atoyac

Comuneros de las localidades de Ojo de Agua Grande, California, Atoyac, La Pesca, Ojo de Agua Chico y todos los que se ubican en la cuenca del río Atoyac, están integrando un frente común para declararse por enésima vez en contra del proyecto “Bandera Blanca”, con el que el Ayuntamiento de Córdoba pretende sacar agua de este afluente para suministrarle a la zona serrana de ese municipio.Cabe recordar que en junio del 2013, el exalcalde Eduardo Rojas Camacho trató de dar agua a Córdoba, a lo cual los pobladores se opusieron.En esta ocasión, los comuneros de esta zona se enteraron que el Cabildo de Córdoba acordó tomar agua del río Atoyac.Ante eso, comentaron que la gente ya se moviliza con reuniones para estar preparado en caso de que lo pretendan cumplir.Según las autoridades municipales de Amatlán, no apoyarán el proyecto “Bandera Blanca”, aun cuando son del mismo partido de MORENA.Comentaron que no se confían y advirtieron que están dispuestos hacer todo lo necesario, como tomar el Palacio Municipal de Amatlán, volver a tapar el camino y vigilar día y noche el nacimiento para evitar que se lleven el agua.Agregaron que están luchando incluso porque la Unidad de Riego “Alfredo V. Bonfil” les regrese el agua que ya no utiliza la empresa Central Potrero para que, en tiempo de calores, el río no se seque por completo, como ha sucedido en los últimos años.Aseguraron que por el cambio climático, el río ha disminuido más de 30 por ciento su caudal y dijeron que si vinieran a quitarle agua para llevársela a Córdoba, este río prácticamente quedaría muerto en vida.Lo que tiene que hacer Córdoba, opinaron, es distribuir mejor su vital líquido, porque en lugar de que le den agua al Club Campestre para su campo de golf y a las empresas que no pagan agua, que se la den a las colonias y comunidades serranas.Los empresarios si quieren agua que construyan sus pozos profundos, al igual que los ricos de Córdoba, expresaron “pero agua del río Atoyac” jamás, sentenciaron.