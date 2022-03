En análisis, operación “permanente” de relleno sanitario en Altotonga: SEDEMA

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) analiza el permiso de Packing Soluciones Ecológicas S.A. para autorizar la operación de un relleno sanitario “permanente” con una vida útil de 15 a 20 años en Magueyitos, municipio de Altotonga, adelantó el secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista.“La autorización la da la Secretaría del Medio Ambiente para las operaciones, para la supervisión, la Procuraduría. Este sitio ya estaba impactando y en este momento está como sitio controlado”.Indicó que se le concedió a la empresa Packing Soluciones Ecológicas S.A. un año de operación del sitio controlado y la Secretaría le instruye a presentar su trámite para operar como “relleno sanitario” en el citado periodo.“(La empresa) ingresó en febrero sus trámites, fecha 8 o 13 de febrero, para ser un relleno sanitario; lleva alrededor de siete u ocho meses y la SEDEMA analiza el proyecto”.De no cumplir con el requisito, la SEDEMA “devuelve” el proyecto a Packing y se le concede un nuevo término de 30 días para solventar las observaciones detectadas.“Y en caso que pase eso, no se autoriza un relleno sanitario permanente”.Indicó que la Secretaría analiza el trámite de Packing y dado el caso, se le emitirá un resolutivo condicionado, o no condicionado.En caso de cumplir con la norma, el relleno contará con una vida útil de 15 a 20 años.“Son 15 a 20 años… es una cuestión de normativa y es mínimo de 15 a 20 años”, recalcó.