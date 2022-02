En año de la pandemia, Veracruz devolvió 3 millones que eran para Sector Salud

El dinero que la Federación envió al Gobierno de Veracruz para la compra de medicamentos fue usado para pagar bonos y gratificaciones a 2 mil 79 trabajadores, de los cuales seis ni siquiera prestaron servicios médicos pues estaban de licencia.Datos del Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social, fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), refieren que el Gobierno de Veracruz incurrió en diversas irregularidades en el manejo de este recurso.Lo anterior, principalmente, al realizar pagos indebidos a seis trabajadores por licencia sindical, los cuales no prestaron sus servicios para el fortalecimiento de la prestación gratuita de servicios de salud en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.El documento expone que de este fondo, el Gobierno de Veracruz devolvió 3 millones 613 mil 352.00 pesos con motivo de la intervención de la ASF, 48 mil 885 pesos se generaron por cargas financieras; mientras que 1 millón 915 mil 349.28 pesos están pendientes de aclaración.La ASF refiere que de los recursos transferidos por 3 millones 545 mil 963.2 pesos al 31 de diciembre de 2020, la entidad federativa no había pagado 561 mil 431.2 pesos y, al 31 de marzo de 2021, aún no pagaba 118.3 mil pesos.La ASF reportó que Veracruz infringió la normativa del programa, principalmente en materia de servicios personales y adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros insumos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, de la Ley General de Salud, de los Criterios de Operación del Programa y del Acuerdo de Coordinación y su Anexo 4.Por lo anterior, se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1 millón 915.3 mil pesos.Además de que hizo un manejo irregular de los recursos, la Auditoría recriminó que el Gobierno veracruzano no presentó ni siquiera evidencia de la difusión al público en general de la información disponible respecto de los universos, coberturas y servicios ofrecidos por el hospital.En ese sentido, se exhibió el desaseo en la información del manejo financiero del programa, pues no acreditaron la publicación del cuarto trimestre sobre el monto de los recursos acordados para la prestación de servicios, los montos ejercidos y las partidas de gasto a las cuales se destinaron los recursos.Tampoco entregaron evidencia de los montos comprobados, los importes pendientes por comprobar las acciones a las que fueron destinados, los resultados obtenidos con su aplicación, así como tratándose de recursos financieros, el nombre de los proveedores que recibieron pagos y los servicios ofrecidos.