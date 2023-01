En asesinato de Samuelito, en La Perla, se espera “respuesta de justicia”: Sacerdote

En el caso de Samuel el niño de 11 años asesinado por su amigo de 9 años, se espera una respuesta de justicia de parte de las autoridades, indicó el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez, quien dijo que lo ocurrido lleva a muchas reflexiones, entre estas: la posesión de armas y el alcance que los niños pueden tener, sin dejar atrás el tema del control de las emociones en los menores.“Un acontecimiento como este se sigue de oficio. La Ley prevé cuáles son los procedimientos y pasos que se dan, y eso se espera siempre, que se pueda dar una respuesta de justicia ante un hecho que ha cimbrado la región. Es la Ley la que prevé el modo como se realiza la investigación y se le da seguimiento a este caso y así es como esperamos que se resuelva”.Pero también enfatizó que en primer lugar el pensamiento va por supuesto a quien ha perdido un hijo, por la tristeza, el dolor que esta realidad genera.“Es una tristeza que va más allá de la naturaleza humana y que ciertamente en la circunstancia en la que se da, pues hace más doloroso este suceso. Esperamos que la fe en la resurrección dé consuelo a la familia”.Pero lleva de igual forma a la reflexión, el saber que hoy los niños a lo mejor no saben manejar sus emociones o sentimientos, no saben controlar sus impulsos y reaccionan de modo desproporcionado.“Creo que hoy eso sucede con muchos niños que no se les ponen límites y que no se les enseña a poder manejar los sentimientos de enojo, de ira, de frustración, causando daño al mismo niño que lo padece o como lo vemos en este caso provocando daño a otros”.Asimismo indicó que lleva a reflexionar sobre el uso de armas, si bien es cierto que hay una legislación y hay modo de regular la posesión de armas, se sabe que un arma en casa es una gran responsabilidad, además no puede estar al alcance de un infante.Finalmente expresó que debe haber un análisis de los videojuegos a los que tienen acceso los menores de edad, pues podrían estar fomentando la violencia, lo correcto sería recuperar la parte pedagógica la cual sirva para un aspecto lúdico, de convivencia y no para generar la violencia en el interior de los niños.