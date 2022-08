En ataque, Jazmín casi perdió la nariz; su agresor sigue sin ser detenido

Jazmín Pérez Hermida, la joven agredida presuntamente por el excandidato independiente a la alcaldía de Tlalixcoyan, Roberto de Anda, se recupera de la primera cirugía que requirió tras desprenderle de una mordida parte de su nariz.Triste debido a la situación a la que se ha enfrentado desde el pasado miércoles 17 de agosto, Jazmín relata que sigue hospitalizada y no ha podido ver a su hijo de 5 años y el responsable no ha dado la cara.Ha sido revictimizada por parte de la familia de su agresor y debe someterse a 2 cirugías más. Para reconstruir su nariz se quitó parte de su mejilla y labio."Me echan la culpa de que le eché a perder la vida de su hijo, cuando él me la cambió a mí, no estoy con mi hijo, no estoy trabajando, no estoy haciendo actividades diarias, tengo que estar un año sin sol, un golpe en la nariz, durmiendo, jugando, puede ser mortal porque fue una reconstrucción de cartílago, tomaron parte de mi labio y mejilla y la reconstruyeron", dijo.La primera operación se logró gracias a la donación de ciudadanos y empresas que apoyaron en la colecta.Hasta el momento, a pesar de que existe la denuncia ante la Fiscalía General del Estado desde el pasado 19 de agosto, no se ha girado orden de aprehensión.De Roberto de Anda, no se sabe nada. La última vez que se le vio fue la noche que agredió a Jazmín y su mamá lo escondió en casa."Su madre que fue uno de los testigos, fue al Covadonga, pero no con intención de ayúdame, al contrario, me comparó con una camioneta, dijo que cada quien sus gastos porque su camioneta la habían chocado y la nadie la chocó. Mi abogado me comenta que cuando él quiere hablar, se ha expresado muy mal de mí"."La última vez que lo vi es cuando él me desprende la nariz, no se sabe nada de él, hay una denuncia, una carpeta de investigación".Según su denuncia, Jazmín había acompañado a su novio a cenar en donde se encontraba con Roberto de Anda, se molestaron porque estaba alcoholizado, lo dejaron y después les avisaron que estaba golpeando el parabrisas de su vehículo.Ella acudió a ver y lo encontró en mal estado y junto con una acompañante lo llevaron a su casa para evitar que manejara, porque hasta ese momento le tenia consideración por ser amigo de su novio.En todo el trayecto se puso violento hasta llegar a su domicilio en donde las aagredió."Le dije que yo manejaba porque estaba muy mal. Lo llevo a su casa, pero en el camino él empieza a querer tocarme y besarme. Cuando llegamos me baja de la camioneta y me empieza a ahorcar, empiezan los jalones, me prende de la nariz y cuando dice la mamá sueltala nos caemos, tengo el golpe y en eso escupe mi nariz, yo no sentía dolor, solo sentía la sangre escurrir".Para Jazmín este episodio esta lejos de terminar, debe estar por lo menos un año en recuperación, su agresor esta libre, no es buscado por la justicia y debe costear 2 operaciones más.