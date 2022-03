En aumento las extorsiones vía WhatsApp, evite caer en ellas

Las extorsiones a través de WhatsApp continúan al alza en el estado, con robos de identidad que permiten a los delincuentes solicitar dinero a los contactos que muchas veces caen en la trampa.Las autoridades han pedido a la población estar atenta para evitar caer en este tipo de trampas, sin embargo, son casos comunes en los que se roban la identidad de las víctimas y los amantes de lo ajeno piden dinero a los contactos, que a veces por ayudar a un amigo entregan el recurso.Uno de estos casos ocurre cuando uno de los contactos recibe un mensaje en el que se afirma que aparece como deudor solidario y lo presionan para el pago de un monto no contratado o que no existe.“Debido a que han seguido los mensajes de extorsión a mí y a mis contactos, en algunos diciendo que son mis referencias, avales y demás. Lo cual es totalmente falso, les pido que no abran los mensajes, no accedan a ningún enlace ya que según Guardia Nacional y policía cibernética por ahí comienza el robo de datos e identidad."La única finalidad de estos tipos es extorsionar y enviándoles supuesta información diciendo que son financieras y que ustedes son mis referencias y/ o avales. Hagan caso omiso, reporten o bloqueen”, señala una de las personas a quienes afectadas por el robo de identidad.Ante ello, la Policía Cibernética sugiere a las víctimas de robo de identidad que informen a sus contactos que reporten cualquier tipo de extorsión, que reporten el número y no accedan a los enlaces electrónicos que se les hace llegar.Adicionalmente piden bajar la aplicación Truecaller Antillamadas Spam para evitar contestar teléfonos asociados con este tipo de extorsiones o trampas.“El acoso a sus contactos va a persistir, es muy importante que les mencione que reporten y bloqueen los números telefónicos, de igual manera que no accedan a los enlaces electrónicos que estas personas les proporcionen”, señala el mensaje de la Policía Cibernética.Cabe destacar que recientemente trabajadores del Congreso del Estado denunciaron que han intentado extorsionarlos a través de “falsos diputados” que llaman a oficinas pidiendo dinero por una supuesta emergencia.Criticaron que la Secretaría General del Congreso del Estado a cargo de Domingo Bahena Corbalá no ha buscado prevenir a los empleados.“Esto lleva meses; diputados ya saben de los casos y no se ha hecho nada. La Secretaría General tiene conocimiento, pero no han hecho nada”, dijo un trabajador, que pidió anonimato.Se trata de empleados de oficina de los distintos legisladores y directivos que han recibido llamadas de personas que se hacen pasar por otro diputado y afirman que están con sus jefes, pero atraviesan un apuro por el que es necesario que les envíen efectivo.“En mi caso alguien se hizo pasar por un diputado, afirmando que estaba con el diputado que atiendo en oficina (…), pero hay otros tipos de engaños”, dijo un trabajador.Los falsos legisladores piden entre 5 y 10 mil pesos, pues la mayoría tiene dinero en efectivo en oficinas para cubrir emergencias.“En algunos casos mencionan un choque, para pagar a la aseguradora y en otros mencionan que les van a mandar un paquete, pero es necesario depositar a un número (…); hay compañeros que han caído y que han hecho el depósito”.En lo que va de este año en Xalapa se abrieron 9 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el mes de enero, no obstante, se trata de un ilícito que se ha mantenido. En 2017 sea abrieron 138 carpetas por el delito de extorsión; en 2018 fueron 89; en 2019 fueron 150; en 2020 fueron 139 y en 2021 un total de 126, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano.