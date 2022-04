En Ayuntamiento Coatzacoalcos, funcionarios se niegan a medios de comunicación

Titulares de la Jurisdicción Sanitaria XI y el Hospital Regional de Coatzacoalcos, dijeron no poder emitir declaración alguna a los medios de comunicación pues se los tienen prohibido desde la Secretaría de Salud (SS) en Xalapa.Fue durante un evento realizado en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos donde ambos funcionarios evadieron a reporteros e incluso dos asistentes de la jefa de la Jurisdicción Sanitaria XI, Susana Morales Castro, pidieron, de manera autoritaria, dejarla en paz pues no tenía permiso de declarar.Una de las mujeres que acompañaba a la doctora, quien no portaba uniforme y que no quiso identificarse, dijo que bajo ninguna circunstancia la titular podía hablar.Por su parte, el director del Hospital Regional de Coatzacoalcos, Gaspar Antonio Vivas, se desentendió respecto a la denuncia de abuso sexual en contra de uno de los médicos del “Valentín Gómez Farías”.Este martes por la tarde, la colectiva Medusas de la Costa se manifestó en el hospital, señalando al cirujano Joel de que habría tocado y manoseado a una joven de 19 años en uno de los consultorios, todo quedó asentado en la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, CTZ/DDXXI/FEMUJ/F1/295/2022.Es así como en el sur, ningún funcionario de la Secretaría de Salud puede dar declaración de sus actividades sin ser autorizado previamente por las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.