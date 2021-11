En bachillerato de Coatzacoalcos, docentes se niegan a regresar a aulas

Docentes de bachillerato de la “Miguel Alemán González” en Coatzacoalcos dijeron que no se presentarán este martes en el plantel para reanudar actividades presenciales, tal como se los indicaron los directores vía WhatsApp el fin de semana.Jorge Rodríguez Quintela del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz, explicó que recientemente llegó desde Xalapa un documento en el que se indica que cierto personal debe regresar a trabajar se forma presencial, sin embargo, en ningún momento se trata de los docentes.No obstante, los directores de bachillerato de la MAG, de ambos turnos, el profesor Ordaz y Juárez Méndez, lo habrían interpretado mal y en ese sentido avisaron al personal docente a su cargo que deberían llegar al plantel este martes 16, sino provocaría descuentos en su nómina."Directores matutino y vespertino nos hicieron llegar un oficio donde indica que se tiene que regresar el 16 de noviembre de manera física y presencial a laborar y que se tiene que checar de manera electrónica para que no se vea afectado en su nómina.Pero el documento jamás dice que se debe regresar a clases presenciales o que seben regresar a las instituciones los docentes.Acto seguido los directivos mandan un mensaje de WhatsApp sin hoja membretada y sin filtro.Es la única escuela a nivel estatal de bachillerato que tomó esa decisión", dijo.Explicó que por tal motivo citaron a ambos directores para recorrer el plantel y verificar si había las condiciones para dicho regreso, sin embargo, estos no se presentaron."Ayer les dijimos que nos veíamos hoy 11 de la mañana para recorrer físicamente el plantel para ver si había condiciones, pero no vinieron", externó.Rodríguez Quintela evidenció que el plantel no cuenta con agua, además de ventiladores y llaves que funcionen de forma correcta como para volver al aula.Aunado a ello, los grupos de hasta 50 jóvenes representan un riesgo latente, por lo que tampoco es viable el regreso."Hace 3 meses cuando también se dijo que se regresaría tuvimos reunión con directivos anteriores y se acordó que no había condiciones.En ese tiempo no había agua, se tenían que contrarar pipas, pero para dos mil alumnos no alcanza una pipa, los baños no estaban en condiciones, algunas llaves y ventiladores no servían y por eso se acordó a distancia", mencionó.Reiteró que el documento no está girado a las escuelas y que los directivos no supieron interpretarlo, de ahí que aseguraron que este martes no se presentarán a laborar.