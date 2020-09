En bachilleratos de Veracruz hay espacio para todos, garantiza SEV

En territorio veracruzano hay espacios disponibles para todos los aspirantes a nivel bachillerato, licenciatura, ingenierías o postgrados, afirmó el subsecretario de Educación Media Superior y Superior Jorge Miguel Uscanga Villalba, quien explicó que a través del Programa Emergente de Oferta Educativa (PEOE), podrán acceder a las escuelas y ubicación de la modalidad que se desea estudiar.



El funcionario dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), puntualizó que la dependencia inició la segunda fase del PEOE donde los estudiantes que no cuentan aún con un espacio en el bachillerato podrán consultar en línea los lugares disponibles.



El programa denominado en esta etapa “Ubica, Selecciona y Contacta”, ofrece la posibilidad de que el aspirante pueda acceder a la ubicación de un espacio para dar continuidad a su educación, de manera que podrá contar con ubicación geográfica cercana a su vivienda, en su municipio o localidad, a través de un sistema geolocalización del plantel público o privado.



“Esta segunda fase llamada Ubica, Selecciona y Contacta, permite a quienes aún no se hayan inscrito, encontrar información de todas las instituciones públicas y particulares del estado de Veracruz, que cuentan con espacios disponibles y apoyos para continuar sus estudios, así como registrarse y apartar su lugar”, explicó.



De igual manera funciona para quienes buscan un lugar para estudiar alguna licenciatura, ingeniería o postgrado, donde participan instituciones públicas, así como privadas mismas que en el caso de bachillerato y nivel superior ofertan diversas becas, así como apoyos para facilitar el acceso a los estudiantes.



Esta segunda fase del PEOE inició el 7 septiembre y concluye el 30 de octubre, por lo que quienes aún no se hayan inscrito al ciclo escolar 2020-2021 podrán encontrar espacios disponibles y registrarse en la plataforma semsys.sev.gob.mx/peoe; para más información pueden llamar al Centro de Atención Personalizada al 228 980 05 40.



Uscanga Villalba manifestó que la instrucción del Jefe de Ejecutivo, así como del titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, es que en Veracruz todos los aspirantes tengan un espacio asegurado para ingresar o continuar sus estudios de educación media superior y superior, es decir, bachillerato, licenciatura, ingeniería o un posgrado, pues el ciclo escolar 2020 – 2021 para bachillerato dará inició el 21 del presente mes de septiembre.