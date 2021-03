En bolsas negras, entregó Fiscalía de Las Choapas restos de víctima de desaparición 

El encargado de la sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, Alberto Torres Medina, así como el fiscal de Las Choapas, Lenin Juárez Jiménez; fueron señalados de revictimizar a una familia, luego de haber utilizado bolsas negras para entregar los restos de una persona desaparecida.



A través de redes sociales, la presidenta del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Lenit Orozco, explicó que fue la familia Aguirre Chablé quien tuvo que pasar por este trato cruel, degradante e inhumano. Por lo que ahora piden la destitución de ambos funcionarios.



Y es que Eladio Aguirre Chablé estaba desaparecido, pero fue localizado e identificado por su hermana.



Destacó que, pese a ello, en primera instancia estas autoridades se negaron a realizar la entrega aludiendo que había que hacer exámenes genéticos, pese a que, a decir del colectivo, en este caso no eran necesarios.



Posteriormente, cuando por fin entregaron los restos de Eladio, lo hicieron en bolsas negras, sin seguir estándares forenses necesarios y sin respeto a los derechos de las familias.



El colectivo lamentó que no se haya respetado la Ley General de Víctimas e insistieron que ambos funcionarios deben ser destituidos, aunado a que pidieron a la Fiscalía General del Estado que se garanticen los derechos de las víctimas y las debidas medidas de no repetición contempladas en el artículo 73, fracción II de la Ley General de Víctimas.