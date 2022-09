En CAEV no se falsifican constancias para beneficiar a ayuntamientos: Director

Hasta el momento en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no hay quejas ni denuncias en contra de empleados por falsificación de constancias de validación de obras, con el fin de beneficiar a algunos ayuntamientos en los procesos de fiscalización de sus Cuentas Públicas.Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez, director de ese organismo, reconoció que algunos municipios, con tal de saltar las reglas de los órganos fiscalizadores, se les ocurre hacer validaciones de obras con documentación apócrifa.Sin embargo, dijo que durante su administración al frente de la CAEV no se tiene ninguna observación con relación a esas acciones indebidas.“Orgullosamente lo digo, llevamos casi cuatro años de Gobierno y hasta ahorita no tenemos ninguna queja en contra de algún funcionario o empleado que se haya sobrepasado, incluso, en acciones indebidas”.Cuando el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y/o los Órganos Internos de Control (OIC) detectan documentación apócrifa, lo que se hace en la CAEV es verificar que las constancias de validación de obras sean auténticas.“Una vez que esos órganos nos piden testimoniar si es verídica esa validación, nosotros contestamos al respecto”, agregó.Señaló que en la CAEV existe un Departamento que se encarga directamente de corroborar que las constancias de validación sean auténticas y una vez que se verifica, se da la contestación a los órganos fiscalizadores.El Director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz exhortó a quienes tengan conocimiento sobre alguna situación a denunciar ese tipo de situaciones ante las instancias correspondientes.“Tenemos áreas anticorrupción; digo a la ciudadanía, a los constructores y a los proveedores, que por ningún motivo habrá acciones de corrupción”.