En CAPASITS de Xalapa faltan fármacos y discriminan: Coalición LGBTTIQ

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTIQ, Benjamín Callejas Hernández, denunció que en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de Xalapa, que actualmente atiende a mil 500 personas con VIH, no cuenta con el esquema de medicamentos completo y por lo tanto, los pacientes se quedan sin tratamiento.



"El 50 por ciento ha manifestado que ha sufrido discriminación. Les dan un medicamento, no son los tratamientos completos y esto genera problemas de salud porque bajan sus defensas, además hay un grave problema en el stock de medicamentos para enfermedades secundarias".



Explicó que la falta de medicamentos y la discriminación que padecen los integrantes de la comunidad LGBTTTI en los CAPASITS, son denuncias que han hecho de manera constante.



"Lo que nosotros estamos percibiendo y es una denuncia que hemos hecho constantemente, son los actos de discriminación. Hay malos tratos en atención, hemos tenido denuncias de que hay doctores que ni siquiera revisan a los pacientes y han expresado que les dicen que les da asco revisar a este tipo de personas".



Mencionó que en la Secretaría de Salud de Veracruz hay una falta de transparencia en el manejo de los recursos del programa de VIH, al no entregarse los tratamientos completos a pesar de que las autoridades han informado que sí.



"El esquema varía dependiendo la fase en la que se encuetren. Un tratamiento oscila entre 40 y 60 mil pesos, hay medicamentos que solos cuestan más de 16 mil pesos y hay personas que deben tomar dos o tres", abundó.