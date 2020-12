En casa-hogar siniestrada no hay menores sin hogar; es comedor comunitario, aclara DIF

Tras la solicitud de ayuda que hicieron las integrantes de la casa hogar "El Buen Samaritano" para reconstruir los dormitorios que se quemaron durante la noche del lunes, personal del DIF Municipal acudió al lugar para verificar la situación en que se encontraban los menores; sin embargo, se les negó el acceso para conocer la situación, afirmó la directora del sistema, Yamileth Herrera.



Indicó que se pudo acreditar la existencia de 9 menores que no pueden ser acogidos por el DIF debido a que sí cuentan con vivienda en la misma colonia y con tutores.



"La situación se tornó un poco rara porque no nos permitieron el acceso. Sólo tenemos identificados 9 niños pero no son niños en situación de calle. Lo que queríamos era saber la situación jurídica para ofrecer el albergue del sistema DIF Municipal y poder darles atención", refirió.



Agregó que si bien funge como comedor comunitario, no tienen a resguardo por completo a los niños, además de que no pudieron acreditar que los menores pernoctaran allí.



La representante del DIF Municipal mencionó que no se trata de niños de la calle y lamentó que no se pudiera aclarar la forma en la que opera la casa-hogar, "se negaron a recibirnos, empezaron a llegar los papás de los niños. No hay niños en situación de calle, no hay niños albergados; rechazaron el apoyo del sistema municipal para albergar a niños. Sí hay afectación del incendio pero como no nos permitieron el acceso, no sabemos todo el daño".



Dado que la afectación es real, señaló que se hará llegar apoyo en especie como colchonetas y alimentos para los menores que llegan a comer ahí.



"Vamos a dar un apoyo. Tenemos entendido, ─(según lo dicho) por algunos vecinos de la zona─ que funge como comedor comunitario a veces. Los niños acuden a comer pero no siento que sea un albergue como tal. Nos ofrecemos como intermediarios para dar el apoyo. Como DIF vamos a entregar inicialmente colchonetas, colchones, algunas despensas y apoyos alimentarios hasta que sigamos investigando a los menores que mencionaban están albergando", concluyó.