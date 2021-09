En caso de asesinato de Rectora, pruebas de Fiscalía no cuadran: Familia de detenida

En los videos con los que la Fiscalía General del Estado busca implicar a July Raquel “N” en el asesinato perpetrado en junio de 2020 a la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, aparece una mujer que no coindidiría con las características físicas de la implicada.



De acuerdo con los familiares de July, detenida el 7 de noviembre en la Ciudad de México y con prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Pacho Viejo, en Coatepec, resulta evidente que la mujer que señala la Fiscalía como presunta cómplice del crimen no es su hija.



Etelvina Garfias y Martín Flores, madre y padre de la implicada, explicaron en entrevista que la mujer que se observa en un video, el cual sirve como elemento de prueba de la Fiscalía, aparece otra persona ajena, según su opinión.



De acuerdo con Martín Flores, además de las diferencias en complexión y el rostro, la mujer que se observa en la grabación ni siquiera tiene tatuajes, aunque su hija tiene tatuados sus 2 brazos y los dibujos serían fácilmente identificables en un video, por lo que compartió fotos de July en donde estos se pueden apreciar.



“Yo siempre estuve en contra de los tatuajes, pero los que se hizo mi hija pueden servir como prueba para exonerarla“, consideró.



Añadió que el abogado de su hija dio la autorización de difundir la grabación presentada por la Fiscalía como prueba dentro del proceso penal, pues en opinión de la defensa resulta evidente que se trata de otra mujer.



Por su parte, Estelvina Garfias explicó que, a 10 meses de la detención de su hija en la Ciudad de México y su traslado hacia Veracruz, trayecto en el que habría sido torturada física y sexualmente, este jueves se le realizará un estudio psicológico como parte del Protocolo de Estambul, puesto que ella sostiene que fue golpeada, quemada en las entrepiernas y agredida sexualmente por ministeriales veracruzanos con el objetivo de confesar su participación en el homicidio de Martínez Aguilar.



“Tiene 10 meses exactos (que se solicitó el Protocolo de Estambul) y hasta hoy, gracias al apoyo lo van a realizar. Lamentablemente las autoridades de aquí no nos han apoyado en nada; le dieron la audiencia apenas el mes pasado y mi hija lleva 10 meses recluida aquí y lamentablemente Derechos Humanos de Xalapa no hizo nada.



“En la Fiscalía de la Tortura no me han querido recibir; en la Fiscalía de la Mujer tampoco. No he tenido respuestas favorables de parte de ellos cuando se denunció (tortura)”, señaló la mujer.



Cabe recordar que la investigación de los presuntos abusos por parte de trabajadores de la Fiscalía General en contra de July “N” fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), gracias a lo que procedió la evaluación de daño emocional y físico que habría sufrido July “N” al ser trasladada de la capital del país a los juzgados del Distrito Judicial en Xalapa.



“Mi hija es inocente y lo voy a decir siempre; mi hija no tuvo nada que ver en el hecho lamentable de lo que pasó con la señora rectora, no tiene nada que ver; mi hija estaba en la Ciudad de México el día que pasaron los hechos y mi hija es inocente.



“Yo ya quiero que me la devuelvan porque es un infierno vivir en esto”, expresó Estelvina Garfias en entrevista afuera de la prisión de Pacho Viejo.



Piden imparcialidad al Poder Judicial de Veracruz



Acompañando a los familiares de la detenida, la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Melissa Zamora, afirmó que esperan que el Poder Judicial de Veracruz y el juez a cargo del caso, Adrián Reyes Acosta, actúen de forma imparcial y cumplan con su deber.



Aseveró que de forma irregular la Fiscalía General no ha seguido otras posibles líneas de investigación para esclarecer el homicidio de la rectora y que en las pruebas que han presentado contra July “N” hay distintos vicios que las anulan.



“Es una audiencia relevante porque hoy deben de argumentarse y excluirse las pruebas que fueron de manera ilegal. Dentro de las carpetas de investigación, dentro de las pruebas que la Fiscalía ha aportado hay varias que deben de ser excluidas y por eso es relevante la audiencia (…).



“Específicamente es preocupante que en el expediente hay unos reconocimientos que se hacen a fotos de July y son fotos que fueron obtenidas de su rostro completo y que dentro de la diligencia participaron los propios Fiscales que han llevado la investigación y eso es incorrecto; eso da a entender que las personas que están haciendo los reconocimientos pueden estar inducidos por el propio personal de la Fiscalía.



“Los videos que tiene la Fiscalía, con los que tratan de relacionar a July en la investigación, son videos en donde la persona que aparece tiene el rostro totalmente cubierto y en las fotos en donde se intenta reconocer a July pues es el rostro completo, esto es totalmente irregular, este tipo de reconocimiento”, señaló la abogada de la Asociación Civil.



Añadió que otra irregularidad es que en la audiencia de reconocimiento para relacionar con el crimen a July “N” estuvo presenta la Fiscal a cargo de la investigación, Jesenia Zavaleta, lo que es contrario a lo que las leyes del ejercicio penal en el país indican, por ello a su parecer las pruebas se tienen que desestimar las pruebas aportadas por la Fiscalía por el juez, pues no hacerlo sería otra arbitrariedad.



“El juzgado tiene la oportunidad de actuar conforme a Derecho y de respetar y garantizar los Derechos Humanos de las partes, siempre también señalando que en un caso así, en donde hay casos de tortura, también se vulneran los Derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas del homicidio del caso que se tienen que investigar correctamente”, opinó.



Además, apuntó que en los testimonios del caso se señala que fueron 2 hombres quienes cometieron el homicidio, los cuales continúan libres.



“A la fecha en la investigación no se investiga a estas personas. Por eso es importante que realmente se conduzca y que se dé seguimiento a esta investigación sin incriminar a personas de las que no tienen pruebas para sujetar a proceso”.



Subrayó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C ha acompañado el caso y continúa la investigación por los actos de tortura y tortura sexual de los que habría sido víctima July “N” al momento de su detención, por ello ante las numerosas pruebas de actos irregulares el asunto ya fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se han visto avances, ya que este jueves se va a realizar también el dictamen médico psicológico con base al Protocolo de Estambul.



“El día de ayer fue el Tercer Informe de Gobierno y el presidente (Andrés Manuel López Obrador) afirmó que ya no ocurren violaciones a Derechos Humanos y el caso de July es una muestra de que la tortura sigue siendo utilizada de forma sistemática y generalizada”, añadió la abogada Melissa Zamora.