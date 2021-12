En caso de José Manuel “N” hay que respetar fallos de instancias procuradoras de justicia: AMLO

Ante la confrontación entre el senador Ricardo Monreal Ávila y el Gobierno de Veracruz por la detención del secretario técnico José Manuel “N”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se tiene que respetar lo que determinen las distintas instancias a cargo de la procuración e impartición de justicia.Al respecto, cuestionado sobre si la sucesión presidencial y los aspirantes adelantados podrían afectar asuntos como la reforma eléctrica debido al “jaloneo político” que se está registrando, el mandatario afirmó que no afecta y ayuda que se ventilen las cosas.“Todo lo que pasa arriba cuando no se entiende que el pueblo es el actor principal de esta historia pues pasa de noche; saben cuánto duran esas noticias, cuando mucho 24 horas, un día. Entonces no afecta en nada que se ventilen estas cosas, que se hagan públicas y que nada más respetemos lo que digan las autoridades. Son varias instancias, Ministerio Público, jueces en los estados, luego Ministerio Público de la Fiscalía General, jueces del poder judicial, magistrados, ministros”, externóDurante la conferencia matutina de este miércoles, el Ejecutivo Federal dijo que actualmente los juicios demoran debido a que son varias las instancias por las que deben de pasar, aunque “el lado bueno” es que los gobiernos locales pierden influencia ya que las Fiscalías y los jueces son autónomos.“Si uno de los problemas que tenemos es precisamente que se tardan mucho los juicios o los procesos porque son demasiadas las instancias por las que se tienen que pasar. Pero el lado bueno es que los Gobiernos locales pueden tener influencia en ministerios públicos, en jueces; ahora menos, antes era total“Nada más, como se produce amnesia, se olvida que el Gobernador era el que ponía al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y desde luego, como no había democracia, a los diputados y así era a nivel nacional, el presidente ponía a los ministros de la Corte y les daba órdenes y tenía su procurador y les daba órdenes y así era todo, pero ahora hay autonomía en la Fiscalía General de la República y los jueces”.Respecto de la reforma y a los aspirantes a la Presidencia, señaló que no se puede hacer la política “como antes”, pues ahora es el pueblo el que juzga y existe “un proceso de transformación”.“No es el quítate tú porque quiero yo; no es el cargo, es el encargo. Entonces a la gente lo que le importa es que haya cambios de verdad, que haya una transformación, eso es lo que la gente quiere”.Añadió que la discusión de la reforma eléctrica no se contaminará con los jaloneos políticos, pues votar en contra de la reforma eléctrica es respaldar el robo a México por parte de concesionarios.“Votar en contra de la reforma eléctrica es votar a favor de que sigan robando a México los que tienen concesiones para generar energía eléctrica, se puede decir que no roban porque esas eran las condiciones legales que se crearon.“Pero independientemente de lo legal es un robo, además, para legalizar ese robo ellos tenían el gobierno y ellos eran los que mandaban, ellos influyeron para que los legisladores, en algunos casos hasta por dinero votaran a favor de esa reforma eléctrica. No es cosa de andar convenciendo, aquí sí otra palabra o término tabasqueño, no es para estar ‘chiqueando’ a nadie, cada quien tiene que asumir su responsabilidad”, agregó el mandatario.Cabe recordar que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que el debate sobre reforma eléctrica inicie el 17 de enero del 2022.