En caso del Acuario, a PMA sólo interesa lo ambiental; extinguir fideicomiso es facultad del Gobernador

El procurador de Medio ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, expuso que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez tiene la facultad de extinguir el fideicomiso que administra el Acuario de Veracruz.Y es que recordó que hace dos años, el titular del Ejecutivo tomó esa medida con los constituidos para otros rubros."Y el fideicomiso del Acuario de Veracruz quedó subsistente, pero no podemos pensar por el Gobernador. Es una facultad que él tiene y en cualquier momento lo puede determinar de esa manera. No es la intención de la PMA intervenir en otro tema que no sea el ambiental", aclaró.Rodríguez Cortés afirmó que por la forma en que se comporta este organismo, "pareciera" que no es parte del Gobierno de Estado, poniendo en tela de juicio el orden de las instituciones públicas."El fideicomiso no es ni del municipio, no tiene las facultades el Poder Legislativo y vamos a dejar que el Gobernador decida. A mí lo que me toca hacer es seguir con el procedimiento contra el Acuario en materia ambiental", reafirmó.Al respecto, el titular de PMA recordó que el este miércoles solicitaron a los representantes del Acuario diversa documentación como tarjetas técnicas de las especies y permisos, que permitan constatar el buen funcionamiento del espacio y el bienestar animal de los ejemplares que alberga."Sin embargo, a la fecha no hemos recibido a la información. También les hicimos saber que nosotros no pretendemos establecer una multa contra el Acuario. Eso es muy importante porque no es un tema económico, sino que es una preocupación que surge a raíz del manejo que se le ha dado al Acuario y que ha sido público", manifestó.Calificó la manera en que han actuado los responsables del inmueble como "anárquica", apuntando que la propuesta es firmar un convenio que permita la pronta apertura de este espacio y evitar que se deteriore en su imagen e instalaciones.El funcionario estatal reiteró que la instrucción del gobernador Cuitláhuac García Jiménez no es aplicar sanciones, sino de exigir medidas de mitigación, remediación y compensación para el mejor funcionamiento del lugar."Nosotros ya hicimos dos visitas y hay cosas que sí nos preocupan mucho. El bienestar animal es un concepto muy amplio que se maneja en los diferentes acuarios del mundo y hay características físicas, fisiológicas, de comportamiento. El propio ambiente que se debe desarrollar para disminuir el estrés que puede causar el cautiverio y la exposición a la propia visita de las personas. Hay diferentes parámetros que nos llevan a pensar muchas cosas", detalló.Entre éstas, refirió que los ejemplares pudieran estar sometidos a condiciones no aptas para ellos, como las luces que se usaron en una fiesta en 2019 y por la cual se abrió una investigación en 2020, que sigue en curso."Creo que este tipo de cosas no deben suceder y nos lleva a pensar que hay que revisar las bitácoras diarias, las fichas técnicas para que estemos en la tranquilidad de que las especies no sufren estrés. También hay dudas de si las especies están en la pecera principal, hay dudas de que pudieran estar cambiando las especies. Mientras no tengamos las tarjetas técnicas pudiera presumirse un tráfico con especies y eso sería muy peligroso, riesgoso", refirió.