En caso Lozoya no hay consigna, sólo queremos desterrar la corrupción: AMLO

Tras la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en España, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que pueda ser extraditado a México para que enfrente su proceso penal.



En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en el caso Lozoya, no hay consigna porque la Fiscalía General de la República es autónoma.



“Y si hay consigna es que queremos que se destierre la corrupción. Ya hay un auténtico estado de derecho, ya no es como antes que había estado de chueco. No hay protección para nadie, se castiga el delito y lo hacen las autoridades correspondientes en el marco de la legalidad”, dijo.



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no dará tregua a la corrupción.



“No se debe de dar tregua a la corrupción, siempre he sostenido que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.



Señaló que Lozoya Austin enfrenta dos procesos, uno relacionado con el caso sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y el otro relacionada con la compra-venta de plantas de fertilizantes.



“Ya informó el fiscal General (Alejandro Gertz), yo me sumo a lo que él expresó, es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso está detención en España y los pormenores se conocen: los delitos que tienen que ver con el caso de Odebrecht y la compra de planta de fertilizantes, eso se está investigando y llevó la aprehensión del ex director de Pemex”, dijo.