En cierre del Acuario hay “intereses recaudatorios” de la PMA, dice Senadora panista

Al urgir en la reapertura del Acuario de Veracruz, la senadora del PAN, Indira Rosales San Román, afirmó que la reactivación económica en materia turística debe estar por encima de los intereses recaudatorios de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.Resaltó que es uno de los atractivos turísticos más importantes en toda la región y representa un importante polo para la reactivación económica.“El Acuario de Veracruz es uno de los centros turísticos más importantes no únicamente de la zona conurbada sino prácticamente de todo el Estado. Venimos de un pandemia en la que se ha venido trabajando para la reactivación económica y me parece que se debe de anteponer, justamente, el desarrollo económico de nuestro Estado por encima de cualquier otro interés recaudatorio que pudiera haber en este momento por parte de la Procuraduría o por parte del propio Gobierno”, dijo.Agregó que si bien existe la preocupación del Estado en que se encuentran las especies que alberga el Acuario, consideró que antes de clausurar debieron agotarse todos los protocolos previos para evitar impactar en la afluencia turística."Estoy segura que hay protocolos previos antes de llegar a este extremo. Yo solicito que cuanto antes sea abierto este lugar, que me parece que es icónico no únicamente, repito, para la zona conurbada sino para todo nuestro Estado".El Acuario de Veracruz fue clausurado este miércoles por parte de la PMA por no colaborar con la información sobre la operación del recinto y estado de las especies marinas.