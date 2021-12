En Ciudad Mendoza exigen a autoridades servicio de Limpia Pública

Indignación, coraje, reclamo y un llamado enérgico a las autoridades, es lo que han externado los pobladores del municipio de Ciudad Mendoza, ya que cada esquina en este lugar se encuentra lleno de basura.De acuerdo a lo reportado por los mismos ciudadanos, desde hace una semana los camiones de Limpia Pública no han pasado por la recolección de los desechos que para estas fechas y después de las fiestas del 24 y 25 de diciembre, ya aumentaron en gran magnitud.La gente aseguró que el servicio no se le está brindando, que el gobierno municipal no ha pagado su quincena ni el aguinaldo a los trabajadores, por lo cual no hay un servicio de Limpia Pública.En este sentido destacaron que ellos han sacado, como siempre lo han hecho, su basura a las esquinas, sin embargo ahí permanece desde hace una semana y ahora es mayor el volumen con todos los desechos tras el convivio de 24, 25 y 26 de diciembre.Dijeron que es inaudito que el alcalde Melitón Reyes no atienda esta problemática que puede generar un problema de salud, pues se convierte en un foco de infección la basura en las esquinas luego de que el sol ya le ha pegado.Incluso apuntaron que anoche algunas personas decidieron tirar su basura en el Palacio Municipal. "El problema radica que como ya está apunto de terminar la administración, no le interesa ya a la primera autoridad resolver la situación", dijo Joel Hernández, habitante de este lugar.Reclamaron que el alcalde no le importa resolver este tema, incluso dijeron que las fiestas decembrinas las pasó divirtiéndose aún y cuando hay un caos en el municipio. "El presidente feliz de la vida festejando en tanto el municipio se está cayendo, y nosotros nos estamos inundando de basura", expresó Marisol Sánchez."A Don Melitón le vale todo ya, no le importa que el municipio se esté cayendo de cochino, no sabemos qué hacer", dijo María López.