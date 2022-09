En clínica 11 IMSS ignoran a paciente que requiere atención urgente, acusa lector

Buen día, equipo de Al Calor PolíticoQuiero hacer una denuncia ciudadana en contra de la clínica 11 del IMSS, en Xalapa.Mi hermano está internado por una infección en la pierna, le diagnosticaron celulitis infecciosa en el muslo izquierdo; desde el día 7 ingreso al servicio médico en el hospital civil de Coatepec, siendo trasladado a la clínica 11 en Xalapa el 8 de septiembre.Lo tuvieron con antibióticos pero su esquema no les funcionó y se propagó más la pus, hacia toda la pierna; sus familiares estamos rogando por la intervención de un cirujano desde el lunes 12. Sin embargo, ahora que fue 15 de septiembre todos se fueron de puente, solo se quedaron enfermeros y residentes. No hay doctor responsable.Mi hermano tiene la pierna en condiciones urgentes para cirugía y nos dicen que no hay cirujano, que no hay quirófano.Es diabético, hipertenso y corre peligro de que le amputen la pierna, incluso de perder la vida. Estamos desesperados porque el IMSS sigue igual con esta 4ta transformación, queda más que claro la falta de operatividad del IMSS así como la falta de empatía y humanidad por parte de quienes están al frente de la clínica.Los subdirectores médicos cambian cada 8 horas y uno tras otro dicen que no hay posibilidad de intervenirlo.Que en el siguiente turno quizás, y así suman ya 5 días desde que tiene que ser intervenido.Rogamos porque nos puedan apoyar publicando este mensaje, así como las fotos y video para que haya presión social y pueda ser atendido mi hermano.El vídeo es de una incisión de urgencia que hizo una doctora que llegó y nos dijo que era urgente darle una salida al pus, pero que debería pasar a quirófano en las próximas 24 hrs. Esto fue el día 12. Mi hermano hospitalizado se llama Javier Vargas Ramos.