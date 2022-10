En clínica de Zongolica, no tienen médico desde hace un mes

Pobladores de la comunidad de Totolacatla hicieron un llamado a las autoridades de Salud para que se les designe un médico para la Unidad de Medicina Rural (UMR) este lugar, pues desde inicios de mes no cuentan con uno.Uno de los habitantes indicó que cada año les cambian al médico que los atiende y siempre había sido en el mes de febrero, pero ahora este movimiento se hizo a inicios de octubre.Comentaron que en la UMR se cuenta con una enfermera que es muy amable y atiende bien, pero sólo puede tomar los signos vitales, ya que no les puede hace una canalización, tampoco dar medicamentos, porque para eso se requiere de un médico que los diagnostique y recete.Mencionaron que su preocupación de que se pueda contar con un doctor es porque en la comunidad hay adultos mayores, mujeres embarazadas y enfermos crónicos que deben dar seguimiento a sus tratamientos, pero al no contar con un titular la unidad, se complican esos procesos.Indicaron que actualmente estas personas se tienen que trasladar hasta el Hospital de Zongolica o bien acudir a médicos particulares, y para algunos que no tienen recursos, optan por remedios caseros.Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades de Salud para que se pueda designar lo antes posible un médico para Totolacatla y así puedan recibir la atención de manera oportuna.