En Clínica del ISSSTE en Xalapa, “todos los médicos están enfermos”

Usuarios de la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicada en la avenida Orizaba de Xalapa denunciaron la suspensión de consultas externas por la falta de médicos generales “por enfermedad”.En queja atendida por alcalorpolitico.com, el derechohabiente y secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SNT-SCT), José Ramírez Córdoba, refirió que personal del ISSSTE justificó la inasistencia del personal por motivos de salud.“Su argumento es que no hay médicos, porque todos los médicos están enfermos… No creo que todos los médicos se enfermaran al mismo tiempo y están evadiendo la responsabilidad del ISSSTE”.En todo caso, Ramírez Córdoba reclamó que a pesar de haber solicitado la intervención del director de la clínica Orizaba, dicha petición no ha sido resuelta, situación que advirtió es una agresión de su derecho a la salud.“Estamos solicitando ser atendidos por el Director, derivado que se nos dijo que no había más consultas; alrededor de 80 personas se retiraron de la clínica de Orizaba 622, (…) anteriormente no había ese fenómeno de negar la consulta. Hoy no es la primera vez sino que llevamos 3 o 4 ocasiones que nos indican que ya no alcanzamos consultas, estando formados aquí”.Enfatizó que los y las derechohabientes del ISSSTE piden consulta a la Clínica Orizaba tras una fila que inicia a las 5:00 horas pero que a las 9:00 se les dan aviso de que no alcanzaron lugar.El dirigente sindical igual reclamó que anteriormente la dirección de la Clínica Orizaba designaba dos o tres médicos adicionales a los 12 consultorios para atender a los que no alcanzaron turnos.“Los médicos tienen derecho a enfermarse pero el presupuesto del ISSSTE alcanza para poner más médicos y contratar más médicos extras, dicho por nuestro director general del ISSSTE que ninguna persona debe quedar sin atenderse en el momento que necesite la consulta”.