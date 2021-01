En Coatepec, aseguran que no funcionó el pago de predial por Internet

Desde temprana hora, coatepecanos acudieron a la Tesorería del Palacio Municipal para realizar el pago del impuesto predial.



Aunque al inicio no se registró gran afluencia, pasadas las horas comenzó a arribar un gran número de ciudadanos para poder cumplir con esta obligación.



Y es que, de acuerdo con pobladores, pese a que el Ayuntamiento dio la opción de pagar en línea a través de una transferencia bancaria, no pudieron efectuar el pago, por lo que tuvieron que acudir a las oficinas de la Tesorería.



“No pudimos hacer el pago en línea, por eso tuvimos que venir, no sé qué pasó pero no se pudo”, acotó la ciudadana Pilar Alarcón.



Mientras otros coatepecanos dijeron que prefieren pagar de manera presencial como cada año lo hacen y acudir los primeros días para recibir los beneficios de descuentos.



“Es mejor pagar pronto y salir de este compromiso, yo vengo los primeros días para que nos hagan el beneficio del descuento”, señaló Karla.



Con la finalidad de evitar contagios, los pobladores mantuvieron la sana distancia y se activaron otras medidas de salud, como la aplicación de gel antibacterial.



Según información, el pago se podrá efectuar de las 8:00 a las 15:00 horas y el día viernes hasta las 14:00 horas.