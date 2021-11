En Coatepec, bajan servicios funerarios relacionados con el COVID-19

Los servicios funerarios por COVID-19 han descendido de manera considerable durante los dos últimos meses, informó el director general del parque funerario “Bosque de Vida Memorial Ecológico” en Coatepec, Fernando Olivares.Al respecto, refirió que apenas la semana pasada se registró un fallecimiento a causa de este padecimiento, luego de dos meses y medio.“Nosotros tuvimos un servicio por COVID la semana pasada, uno después de dos meses y medio, las defunciones han bajado de manera considerable pero la realidad es que el objetivo debe ser que no haya ninguna, porque cada fallecimiento es una familia que sufre y es difícil”, detalló.Consideró que la vacunación en la población ha ayudado a pesar de que aún hay sectores rezagados.“Lo ideal es que no haya ninguna defunción y la vacunación ha ayudado a reducir contagios y defunciones, es muy importante la vacuna, aunque hay sectores rezagados. Pero desde la experiencia del gremio funerario, es importante tener la vacuna”, opinó.Finalmente, exhortó a la población a no confiarse y seguir con los cuidados, para evitar nuevamente un alto índice de fallecimientos.