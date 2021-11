En Coatepec, músicos demandan pagos a Federación

Integrantes de la Orquesta de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM) de Coatepec, dependiente de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se manifestaron en las instalaciones de la Escuela Secundaria “Efrén Ramírez Hernández” para exigir los pagos que les adeudan desde hace un año.En la manifestación pacífica, realizada este lunes después de las 15:00 horas, también estuvieron presentes padres de familia y alumnos, quienes respaldaron a los inconformes.Eduardo Benjamín Miramontes Álvarez, quien se identificó como exempleado de la ONEM y que tuvo el cargo de director de la Orquesta en Coatepec, dijo que desde hace un año pararon las actividades de las orquestas en el país, entre ellas la de este Pueblo Mágico.Expuso que el primer argumento que recibieron de la Federación fue por la emergencia sanitaria motivada por la pandemia del coronavirus, pero ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni la Dirección General de Educación Musical y Orquestas Escolares les cubrieron los salarios respectivos de los meses de julio a octubre de 2020.Destacó que en Coatepec son 20 profesores y administradores los que atienden a 400 alumnos con edades de 08 a 15 años los que no reciben dichos emolumentos. Pero también, están en la misma situación los de Tihuatlán y Coatzacoalcos, con una matrícula similar.Detalló que esta Escuela cubre a más de 60 Orquestas en el país, con mil 200 profesores y 12 mil alumnos, en todo el país, que no están en clases, por la pandemia del COVID-19.En el Estado han sido atendidos por el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien les informó que el problema es de la Federación ya que los recursos económicos no habían sido entregados hasta el momento."Ganamos en promedio 10 mil mensuales, pero es un pago único y como asesores externos especializados no tenemos ninguna prestación. No recibíamos aguinaldo, ni tiempo de pagos horas extras y los pagos se retrasaban muchísimo", dijo por último.