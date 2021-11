En Coatzacoalcos, adultos mayores regresan a tiendas como empacadores

Adultos mayores han comenzado a regresar a trabajar a las tiendas comerciales luego de permanecer en casa por casi dos años por la crisis de salud a nivel mundial.Ya en varios sitios de la ciudad se puede apreciar los grupos de estos trabajadores que ayudan a los clientes a guardar sus compras en bolsas a cambio de dinero.Y es que las personas de la tercera edad fueron de los primeros grupos en recibir la vacuna antiCOVID y ante la disminución de contagios, las empresas permitieron que retornaran como cerillitos.Para Mercedes Narváez de 62 años, ser cerillito sigue siendo una oportunidad de trabajo pues a su edad es muy complicado poder obtener un empleo.“Es muy difícil porque a nosotros a esta edad, de por si no había trabajo y a nuestra edad ya nadie nos da trabajo en algún lado, yo mientras tanto anduve buscando o vendiendo cosas lo que yo podía vender, bolis, buscándole para poder salir y como yo pago renta pues le buscaba para poder salir adelante”, dijo.La señora Mercedes, precisó que aún cuando la invitación para el retorno de empacadores fue para todos los adultos mayores, algunos decidieron no regresar.Los que sí lo hicieron tienen que presentar su expediente del esquema completo de vacunación y acatar las medidas sanitarias contra el COVID-19.“Estoy agradecida con las tiendas porque nos dieron la oportunidad de regresar y volver a tener algo, aunque aquí no regresaron dos, la mayoría gracias a Dios aquí están”, abundó.El semáforo epidemiológico por coronavirus en Coatzacoalcos se mantendrá en amarillo por las próximas dos semanas, así las actividades comerciales siguen reactivándose.