En Coatzacoalcos, capturar y vender cangrejos azules los ayuda a sobrevivir pandemia

Aun cuando se trata de animales en peligro de extinción y pese a los llamados de las autoridades, habitantes de Coatzacoalcos capturan cangrejos azules para su venta ante la crisis económica y la pandemia por el COVID-19.



Y es que en su mayoría, los comerciantes de la especie son personas de escasos recursos que en esta temporada se quedaron sin empleo, ingresos y han tenido que ingeniárselas para sobrevivir.



En el caso de Bartolo Gil García, habitante de Villa Allende, perteneciente a Coatzacoalcos, dijo que él no los comercializa, sino que los captura para llevar a su casa, de lo contrario no comen.



Dijo que es muy común que los crustáceos estén en el pantano, que rodea la zona industrial.



“Buscamos la forma que nuestra familia coma, si los vendemos no comemos, no todos los cangrejos se pueden vender, sólo nos llevamos los machos y dejamos a las crías y hembras”, subrayó.



El pasado viernes, capturó unos 15 cangrejos azules en la zona de pantano de la laguna de Pajaritos, a escasos metros de donde llegó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Ahí aprovechó a solicitar públicamente a López Obrador, apoyos para las familias de Allende.

Hace unos días, a través de las redes sociales, un usuario comercializaba esta especie, pese a que está prohibida dicha práctica.



En la congregación Las Barrillas y Ciudad Olmeca también se ven puestos de cangrejo azul a la venta del público en general.