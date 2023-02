En Coatzacoalcos, irían contra empresa por no surtir refacciones para semáforos

Acciones jurídicas podrían implementarse en contra de la empresa que hasta el momento no ha entregado las piezas que le fueron compradas para reparar los semáforos de Coatzacoalcos, por incumplimiento de contrato.Y es que la meta de tener reparados los semáforos de la ciudad el 31 de diciembre del 2022 no se pudo cumplir pues la empresa a quien se le pidieron las piezas sigue sin entregar lo solicitado.La regidora Patricia Hong, dijo que “se está viendo” si el Gobierno municipal emprenderá acciones legales en contra de la firma por incumplimiento.Lamentó que no se le haya podido cumplir a la ciudadanía y argumentó que mientras no lleguen las piezas no se puede avanzar.“Con los semáforos no hemos podido cumplir debido a que el proveedor de las piezas que necesitábamos no nos las ha podido surtir. Hasta el día de hoy ese es el gran problema. (El área de) Adquisiciones no nos ha entregado y por eso no pudimos cumplir con la meta del 31 de diciembre. Se está viendo porque ya es demasiado tiempo, ya cumplimos un mes de la fecha establecida, más el tiempo en que se solicitó”, dijo.Indicó que entre octubre-noviembre se hizo el pedido de las piezas y la empresa quedó de entregarlas a los 20 o 30 días y nunca cumplió.Con las piezas que no han llegado se atenderán semáforos en los cruces ubicados en Plaza Acaya, Forum y en otras arterias como Zaragoza donde hacen falta refacciones.Resaltó que sobre el Malecón eran menores las reparaciones y se atendieron con algún material que sí llegó.“No quiere decir que todo el material no llegó. Adquisiciones dice que no tenían en fábrica y que lo iban a hacer. Vamos a ver qué sucede”, refirió.