En Coatzacoalcos, parejas gay planean sus bodas: Activista

Dos bodas igualitarias en Coatzacoalcos podrían ocurrir a fines de este año, confirmó Fernando Romero, activista de la comunidad LGBT.A un mes de la aprobación de las bodas entre personas del mismo sexo, no hay ninguna solicitud formal ante el Registro Civil. Al respecto, el activista mencionó que esto se debe a que las parejas están en los preparativos de sus fiestas y esto lleva tiempo."No tenemos aún la pareja oficial luego que se aprobaron estas uniones sin amparos, están viendo unos compañeros que sí se quieren casar pero pues obviamente están planeando y viendo toda la logística de la boda que pues desgraciadamente nos interesa mucho la fiesta y la parte legal, como ya sabemos que ya podemos entrar directamente al registro civil, lo estamos dejando, no aún lado pero sí estamos llevando más tranquila la cosa pero tienen previsto para fin de año dar este pequeño caso. Hay dos parejas en planes, hasta que decidan la fecha no podemos dar a conocer quiénes son las parejas", dijo.Recordó que en la ciudad desde hace un año hay parejas del mismo sexo que lograron casarse gracias a que se ampararon, tan sólo la asociación civil Uniendo Corazones han apoyado a cerca de 9 parejas, mientras que en Villa Allende también hay una pareja que se casó bajo amparo."Con respecto al matrimonio igualitario, Coatzacoalcos ya tiene matrimonios igualitarios pero fueron con amparos. Aquí en Coatzacoalcos desde hace tiempo la asociación civil de Marisela Acosta ha ayudado a entre 6 y 9 parejas a casarse con amparos y en Villa Allende una compañera también logró casarse, ahora sólo hay que esperar a quienes aún lo harán y podría ser a fin de este año", finalizó.