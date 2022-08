En Coatzacoalcos, rehabilitan la Casa de Amor para Niños con Cáncer

Casa de Amor para Niños con Cáncer ha comenzado ya a rehabilitar sus instalaciones gracias a las aportaciones en especie y mano de obra por parte de la población en general.Actualmente ya fue impermeabilizada, ya tienen los servicios de luz y agua, que aunque no están completos, son un avance a como estaban meses atrás.La encargada temporal Rosario Hernández, abundó que una de las partes más importantes del trabajo en el albergue es la alimentación y dentro de sus proyectos está el de satisfacer la comida que pidan los menores.Aclaró que es Gloria Santos la presidenta fundadora de la asociación civil, pero en este momento por trabajo se tiene que ausentar.Rosario Hernández vivió en carne propia con su hijo los problemas a los que se enfrentan los pacientes con cáncer, por ello se sumó al voluntariado de Casa de Amor que encabeza Gloria Santos Navarro.Recordó que cualquier aportación se sigue recibiendo de forma directa en la casa, en Lerdo 207 en el centro de Coatzacoalcos, en este momento la asociación entrega a la semana 49 despensas a padres de niños con cáncer que llegan de diferentes municipios del sur a recibir su tratamiento en el Hospital Regional de Coatzacoalcos.“Requerimos de mucho en especie, muchas manos, todos, porque es voluntariado, despensa y se requiere mucho. Hay respuesta, la gente es buena y ve que damos, hay gente buena en Coatzacoalcos, tal vez no como lo quisiéramos porque venimos de la pandemia, quizás no como en otros años, ha ido lento, pero no nos podemos quejar, lo más importante es la reconstrucción de la casa”, declaró.Detalló que aún falta por arreglar fontanería, baños, tinaco y el servicio eléctrico, pues en los últimos dos años la casa hogar fue víctima de delincuentes.A esto se suma la deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que es superior a los 50 mil pesos, por lo que esperan celebrar un convenio para poder cubrir el monto.