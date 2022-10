En Coatzacoalcos, Vicerrectoría de UV se la pasa entre inundaciones

La reubicación de la Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana (UV) en Coatzacoalcos no es opción viable por el momento, pese a las inundaciones constantes que sufren por la zona en la que se encuentra.El edificio se localiza en el cruce de la avenida Chihuahua y Estado de México de la colonia Petrolera, punto que regularmente se inunda cuando ocurren fuertes lluvias, pues el incremento del nivel de agua es muy rápido y llega a elevarse a tal grado que vehículos han quedado bajo el agua.Al respecto, la vicerrectora Georgina Hernández Ríos dijo que el nivel del agua es tan alto que viviendas y las oficinas de la institución se ven afectadas.Mencionó que en este momento existen otras prioridades para los campus, por lo que consideró que destinar un recurso para atender este problema no es viable.Incluso mencionó que las oficinas se ubican exactamente donde está la alcantarilla por lo que el problema está lejos de ser solucionado.“Nosotros tenemos problemas de tiempo atrás con las oficinas de la Petrolera, donde está la vicerrectoría, las oficinas. Ese problema persiste. En la calle Chihuahua muchas residencias se inundan y también esta oficina se inunda. ya la hemos pasado difícil con la inundación, no ha entrado el agua hasta el momento como en el pasado y que el nivel era un poquito alto y el personal no podía trabajar”, aseguró.Recalcó que la reubicación es difícil pues implicaría construir y para ello no hay dinero pues lo que llega es para edificar laboratorios que son de mayor prioridad.Ante eso dijo que le toca al Gobierno municipal apoyar en el desazolve de las alcantarillas.