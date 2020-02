En Coatzacoalcos, Villa Allende ya no quiere tiradero; cierran paso a Limpia Pública

Habitantes de Villa Allende cerraron el acceso al basurero para evitar la entrada de camiones de Limpia Pública del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.



Con cartulinas en las que demandan la clausura definitiva del tiradero a cielo abierto, los inconformes señalaron que están hartos de la contaminación que genera a los vecinos que viven cerca del sitio.



“Ya no vamos a dejar que pase ningún camión de basura. Que venga el Presidente Municipal a dar la cara y que nos digan cuándo van a cerrar definitivamente el basurero, ya no queremos que siga contaminando”, sentenció uno de los inconformes.



Los manifestantes no dejaron entrar ningún camión y permanecerán en el acceso del basurero hasta obtener una solución.



En el tiradero de Allende se depositan 450 toneladas diarias de desechos municipales.



En días pasados, los habitantes de la villa realizaron una manifestación en el Palacio Municipal, en donde encararon al alcalde, Víctor Carranza Rosaldo.