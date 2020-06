En Coatzintla alertan por robos en domicilios con falsas campañas de sanitización

Para evitar riesgos a la población, el Ayuntamiento de Coatzintla dio a conocer sobre las formas de festejar de algunos ciudadanos, pese a la pandemia por COVID-19, utilizando vehículos para formar papaquis frente a los domicilios de sus seres queridos y así conmemorar cumpleaños o recuperación por coronavirus.



También alertaron sobre personas ajenas al gobierno local que pretenden robar en casas habitación.



En Coatzintla se han detectado formas de celebraciones entre los ciudadanos, acciones que ponen en riesgo a las familias que participan con esta modalidad ante la cuarentena, donde usan vehículos y viajan varias personas que pueden estar en posibilidad de contagio.



Esto lo informó el director de salud municipal, Misael García del Río, quien hizo el exhorto ante los resultados que tiene el municipio para no jugar con la salud y por ello se difunde en cuentas oficiales del Ayuntamiento los mapas de zonas consideradas como foco rojo, bajo las estadísticas que proporciona la Secretaría de Salud de Veracruz.



Como autoridad, hizo el llamado a los coatzintecos de actuar con valor civil y de apoyar con la reducción de contagios si reportan situaciones como esta, que pone en riesgo a varias personas que pretenden festejar, lo que va en contra de la única medida segura para reducir contagios, que es quedándose en casa.



Por otra parte, en redes sociales del ayuntamiento de Coatzintla dio a conocer que durante la pandemia por coronavirus se corre el riesgo de ser víctimas de robo a casa habitación, por ello lanzaron la alerta de supuestas jornadas de sanitización, que si bien las autoridades las realizan en espacios públicos y en lugares considerados de alto número de concentración, no están realizándose en los hogares ya que eso es determinación de particulares.



El mensaje expresa lo siguiente: “Alertamos a toda la comunidad sobre la nueva modalidad de atraco en el domicilio, el Ayuntamiento de Coatzintla no está operando campañas de sanitización por COVID-19 en domicilios particulares, solamente al exterior”.



Esto surge por reportes de ciudadanos que recibieron visitas de personas que extraños ingresaron a sus viviendas donde llevaron a cabo robo de pertenencias, luego de haber confiado que realizarían actividades de sanitización por el coronavirus.