En COBAEV de Nogales, padres se quejan por uniforme obligatorio

Padres de familia cuyos hijos estudian en el COBAEV de Nogales se quejaron por la insensibilidad del Director del plantel al exigir el uniforme completo, a pesar de que muchas familias pasan momentos difíciles económicamente.Incluso, destacaron, el uniforme se está exigiendo a los jóvenes que están por egresar, lo que para muchos representa erogar más de mil pesos por prendas que sólo ocuparán un par de meses.Indicaron que este lunes, los jóvenes que no llevaban el uniforme completo fueron retenidos a la entrada y advertidos de que este martes ya no podrían pasar si no iban con el uniforme completo.Recordaron que durante el regreso a clases se les permitió ir con la playera y pantalón de mezclilla pero tras las vacaciones de Semana Santa ahora les exigen el uniforme completo.Mencionaron que algunos están en disposición de adquirirlos, pero en las tres tiendas en las que se debe comprar porque se hizo un convenio entre los directivos y los propietarios de esos negocios ya no hay tallas.No obstante, reconocieron que hay padres para los que gastar en nuevos uniformes sí representa un golpe duro a su economía.