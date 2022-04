En comunidad de Comapa, quemaron urna inconformes con elección de agente

Habitantes de la comunidad de Cerritos quemaron una urna electoral, acusando la ingerencia del alcalde Gabriel Lagunes Jauregui en el proceso electoral por la Agencia Municipal.Los habitantes denunciaron que el alcalde no dejó que se registran más candidatos para tener un agente municipal “a modo”.Los inconformes explicaron que la candidata oficial es Verónica Ruíz, por lo que impidieron bajo pretextos el registro de Félix Hernández, usando artimañas y no le expidieron sus papeles en tiempo y forma.La Agencia Municipal de Cerritos abarca las localidades de Nacaxtle, Paso Limón, El Limón, Sonora y San Cristóbal por la importancia.Otra inconformidad de los lugareños es que ante el gran número de localidades, Nacaxtle era una sub agencia pero el caprichoso Gabriel Lagunes Jauregui hermano de la diputada local Nora Jessica Lagunes Jauregui, movio la subagencia a Nacaxtle.Amenazan con desconocer al candidato del alcalde, a quien señalan de déspota y acomodar sus agentes municipales a modo para hacer y deshacer de este municipio.