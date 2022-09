En comunidad de Ignacio de la Llave siguen “con el agua arriba de la rodilla”

Llevan ya tres semanas bajo el agua los habitantes de la comunidad El Camarón, municipio de Ignacio de la Llave, aunque el nivel ha empezado a descender, todavía no puede iniciar con las acciones de limpieza, tampoco se confían porque podría volver a subir.Mantienen resguardados sus bienes, los que alcanzaron a salvar del desbordamiento del río Camarón, sin embargo, afirman que a pesar de los llamados de ayuda no han tenido respuesta de las autoridades municipales ni estatales.“Queremos que nos apoyen, pero nada. Se mojaron las camas, colchones, todo. Aquí las cosas se (colocaron arriba) pero (el agua) llegó como 70 centímetros. Estamos esperando que llegue octubre y sí hay mucha agua”, dijo Rolando Yépez.Con tantos días inundados, sufren de enfermedades en la piel, la mayoría sigue comunicándose a través de lancha entre casa y casa.“Ha bajado, pero seguimos con el tapanco por si sube. Tanto en el agua, le sale a uno hierba en los pies con comezón. Viene octubre también es malo, a veces crece más”, insistió.El evento de “norte” no es bueno para esta comunidad, señalan que con el viento y el aumento de la marea, el agua del río no sale a la cuenca, así que anticipan más días inundados.De acuerdo con Juana del Carmen Yépez Palacios, no les queda más que seguir en sus casas así, entre al agua e intentando trabajar de la pesca.“Estamos con el agua arriba de la rodilla, no viene ayuda, nada más alzando las cosas. Nos pasamos en el agua, a ratos arriba de una cama, luego en otra, ya va bajando, pero como unos 3 días más. Si viene un ‘nortecito’ pues nos va dejar el agua, la corriente detiene el agua”, señaló.Los habitantes de El Camarón han exigido el dragado y desazolve del río, el cual se mantiene taponeado por lirio acuático, tampoco han tenido respuesta.