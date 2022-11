En Congreso, oposición recrimina retrasos con iniciativas

Con el inicio del segundo año de trabajos en el Congreso de Veracruz, diputados de oposición demandaron mayor celeridad en la dictaminación de iniciativas pendientes ante el rezago existente.Entrevistado de manera independiente, las diputadas Arianna Ángeles Aguirre y Citlali Medellín Careaga, criticaron que el que terminó fue un año en el que se quedaron muchas iniciativas sin dictaminación, por lo que hicieron un llamado a los presidentes e integrantes de comisiones a reforzar sus trabajos.La presidenta de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Citlali Medellín Careaga, dijo esperar que todos los diputados “se pongan las pilas” en el segundo año de su gestión.“Esperamos que en este segundo periodo legislativo todas las comisiones se pongan la pilas para que se saquen muchísimos los dictámenes que no se han revisado”.Dijo que es urgente que se tomen en cuenta las iniciativas que se han presentado, porque no se trata de partidos ni colores.“Hay algunas iniciativas de la diputada Maribel Ramírez, además las presentadas por el PAN y PRI y todas se deben tomar en cuenta”.Al cuestionarla a qué se debe el retraso en la dictaminación, dijo desconocer la causa de la poca productividad, pero insistió en que “se tomen en cuenta todas las iniciativas que han presentado todos los grupos”.“En este segundo periodo legislativo el compromiso debe ser de todos los diputados que integran las comisiones”.Por su parte, la diputada Arianna Ángeles Aguirre dijo que se deben dictaminar las iniciativas pendientes pues independientemente del partido que las haya presentado todas buscan el bien de los veracruzanos.“Esperamos que se puedan dictaminar las iniciativas que los diputados presentamos, Se debe mover más el tema del Congreso del estado”.Señaló que se debe revisar que cada comisión haga lo propio, que se agilice pues insistió en que es para bien de los ciudadanos de Veracruz.“Esperamos que sea un año mucho más movido, con mayor número de iniciativas, pero sobre todo con mayor dictaminarían”.Además, se pronunció porque las sesiones sean de menta presencial ya que dijo la pandemia “ya no es pretexto”“Ya no hay pretexto, que sea un año de un ejercicio sano y que cada iniciativa que se presente se dictamine”.