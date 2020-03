En Congreso, PAN y MORENA negociarían quién se queda con Alcaldía de Actopan

Mientras el municipio de Actopan continúa con la Tesorería intervenida y sin autoridades desde se revocó el mandato a Jose Paulino Dominguez, ahora prófugo de la justicia, en el Congreso del Estado se desató la disputa por la Alcaldía pues supuestamente no se quiere entregar al Partido Acción Nacional (PAN).Fuentes fidedignas de la propia Legislatura informaron que a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica del municipio libre señala que en este tipo de situaciones, son los suplentes quienes ocuparían el cargo; pese que así lo señala el dictamen y ya está publicado en la Gaceta Oficial, se busca que el suplente José Alfredo López Carreto no rinda protesta.Es por ello que lejos de realizar la toma de protesta de inmediato, tal como lo había mencionado el diputado Jorge Moreno , para evitar un “vacío de poder”, ahora se han generado encuentros donde destacan las presuntas amenazas y acusaciones en contra del Alcalde suplente.Según la fuente, el diputado coordinador de la bancada del PAN, Omar Miranda, asegura que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el morenista Juan Javier Gómez Cazarin, “quiere quedarse con la Alcaldía”.El argumento del coordinador panista —que ha saltado de un grupo a otro, según sea su conveniencia y que en esta última fase de la elección del PAN, “traicionó” a su amigo José de Jesús Mancha Alarcón para quedarse como coordinador del grupo—, fue que Gómez Cazarín es quien ha externado que tiene “compromisos” y no puede entregar la Alcaldía.Esto, mientras que el Alcalde y la Síndica suplentes se encuentran listos para rendir protesta y actuar de manera inmediata en tratar de recuperar las finanzas a favor de los ciudadanos que Actopan.Es así, que en tanto continúa la disputa por una Alcaldía, donde los negociadores son los diputados Miranda y Gómez Cazarin, el dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, no ha externado postura alguna y ambos suplentes de los cargos no han recibido informe sobre la toma de protesta.Al respecto, los actopenses son los más afectados y el cabildo de ese Ayuntamiento se encuentra preocupado ante el vacío de poder que se genera con la ausencia de autoridades.