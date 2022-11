En Congreso, todavía discuten los posibles cambios en Comisión de Vigilancia

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que al interior de la bancada de MORENA se consensa si habrá cambios en la Comisión de Vigilancia del Congreso, presidida actualmente por Rafael Gustavo Fararoni Magaña.Mencionó que además de ser presidente de la Junta de Coordinación Política también es el coordinador de la bancada de MORENA, por ello deben generarse acuerdos ante este tipo de decisiones.“Todavía no hemos cerrado con los diputados de nuestro partido político, entonces vamos a consensar con ellos directamente y ya que haya una solución se tomará.“Nosotros venimos de izquierda y nosotros siempre hemos respetado la democracia y si hay, aunque sea un compañero al cual yo estimo y aprecio, al diputado Rafael Faranoni, alguna discrepancia, alguna diferencia, yo tengo que oír a los diputados de MORENA. Bajo esa situación estamos trabajando; yo espero que esta semana se defina si se queda el diputado, si se va”, agregó.Cabe mencionar que en las últimas horas ha trascendido la intención de la legisladora Cecilia Josefina Guevara Guembe, de presidir la Comisión de Vigilancia, por lo que tendría que relevar a Faranoni Magaña quien está por cumplir 2 meses presidiendo dicho órgano.“Durante los 4 años he tenido conflictos con algunas otras áreas, otras dependencias, porque a nosotros nos puso el pueblo veracruzano para señalar lo que no les parece a ellos y como somos sus representantes lo tenemos que hacer (…).“Tengo una excelente comunicación con la Diputada. Ella está en su derecho de decir que quiere la oportunidad, pero también igual que ella la tienen muchos diputados; hay que oír a todos y escuchar si están de acuerdo. Es algo que se va a decidir y todos los diputados”, añadió.