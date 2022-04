El país es un piso simulado de justicia, con todo y Ley Olimpia parece que no es suficiente nada; señalaron mujeres de la Colectiva Ko'olelm, quienes marcharon esta tarde en calles de la ciudad para exigir justicia por el alto número de feminicidios que se registran en todo el país.Gritando consignas contra las autoridades y los nombres de las mujeres que han sido asesinadas desde hace varios años, las manifestantes partieron de la avenida 3 y calle 3 para caminar por el centro histórico de Córdoba hasta llegar al parque 21 de Mayo, en donde realizaron pintas en algunos monumentos históricos colocando también algunas pancartas."La policía no me cuida, me cuidan mis amigas, justicia" y otras consignas fueron parte de esta marcha cuyo propósito fue frenar el acoso y la violencia contra las mujeres.