En Córdoba, liberan al presunto ladrón de OXXO por falta de denuncias

Al no haber denuncias en su contra ante la Fiscalía, el ladrón de los OXXO, identificado como José de Jesús “N” fue liberado.Este individuo, que a través de las cámaras de videovigilancia de las tiendas de conveniencia de la cadena OXXO es identificado como uno de los tantos asaltantes que a diario atraca estos establecimientos, fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras escandalizar en la vía pública.Sin embargo, horas más tarde tuvo que ser puesto en libertad debido a que no existe hasta el momento una denuncia formal en su contra por el delito de robo.A las autoridades no les quedó de otra más que mantenerlo detenido las horas reglamentarias por parte de la autoridad del departamento jurídico.Las autoridades piden a la ciudadanía que hayan sido objeto de un asalto por parte de este presunto delincuente a que acudan a la brevedad ante la Fiscalía para denunciarlo y así puedan proceder de manera oficial a su detención y ser procesado por los cargos de robo con violencia y todo lo que pudiera resultarle.