En Córdoba, PROFECO ya arrancó operativos por El Buen Fin

Publicidad engañosa es la queja más frecuente durante “El Buen Fin” en la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), informó el titular de la ofina en Córdoba, Mario Castañeda Tejeda.Recomendó a los dueños de los comercios que si se acaba el producto que promocionan, el anuncio de la oferta sea retirada inmediatamente para evitar conflictos con los compradores.Incluso dijo que ya empezaron operativos de revisión para evitar que se inflen precios o haya publicidad engañosa ya que el buen fin será del 10 al 16 de noviembre.Las sanciones para quienes infrinjan la ley del consumidor van desde colocar sellos para la suspensión de actividades hasta las multas económicas por no respetar garantías, publicidad engañosa o no exhibir precios en mostrador.Castañeda Tejeda señaló que este operativo ya está vigente y los consumidores pueden acudir a las oficinas ubicada en el mercado La Isla a interponer cualquier queja pues aunque los dueños de los comercios respetan la ley, los empleados o encargados muchas veces aplican su criterio y no resuelven los problemas.En esta zona estarán participando alrededor de 800 negocios en El Buen Fin. Lo que más consume la gente en esta época es telefonía celular, línea blanca y computadoras.