En Córdoba, también se manifiestan en favor de funcionario del Senado detenido

Ciudadanos cordobeses protestaron esta tarde en el parque 21 de Mayo para exigir justicia por la detención de José Manuel "N", secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.Encabezados por el exalcalde Enrique Bustos Bertheau afirmaron que el antes mencionado es un preso político dadas las circunstancias bajo las cuales fue detenido dentro de una controversia con Senadores y el Gobierno del Estado."Desde hace más de dos meses el senador Monreal ha estado insistiendo mucho en la controvertida Ley por la cual se habla de ultrajes a la autoridad y con ese argumento se han estado deteniendo a muchos enemigos políticos del actual Gobierno", explicó el exalcalde.Consideró que hay persecución política en contra se quienes no están de acuerdo con ellos.Expuso que hay varios detenidos ya, entre ellos Rogelio "N" y ante ello buscan echar atrás esta Ley que solo beneficia al actual Gobierno del Estado.A decir del entrevistado no solo se ha actuado contra políticos sino también contra civiles."Ahora ya no puedes mirarlos feo porque es un ultraje. Lamentablemente es una Ley que los diputados locales del pasado Congreso aprobaron y ahora se busca que se derogue".Señaló que esta ley es represiva y están los hechos del Gobierno del Estado debidamente suscritos y ahí se amparan para detener a la gente ya que desde que se aprobó hay al menos 17 personas en cárceles estatales por este delito de ultrajes a la autoridad.Mencionó que por eso piden sea derogada inmediatamente.